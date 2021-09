Vaccinazioni, a Chiuduno e Clusone fine settimana dedicato alle mamme

«È più importante tutelare i nostri figli dal rischio di prendere il coronavirus, senza sapere quali possono essere le conseguenze di questa malattia, piuttosto che scegliere di non vaccinarsi. Per questo alle future mamme che si lasciano vincere dai loro dubbi, mi sento di dire: non abbiate paura». Parola di mamma. Claudia Berardi, 29 anni, ingegnere meccanico di Erbusco (Bs) si lascia andare a un appello a tutte le giovani donne in gravidanza tenendo in braccio la piccola Marta, sei mesi.

È stata tra le prime, ieri mattina al Palasettembre di Chiuduno, a raccogliere l’invito che Asst Bergamo Est ha rivolto proprio alle donne gravide e alle puerpere, dedicando loro un intero fine settimana di vaccinazioni libere. «Vaccinarsi è la scelta giusta – dice Claudia – e credo sia il modo migliore per tutelare anche i nostri figli dal rischio di prendere il Covid. Io e mio marito abbiamo fatto una scelta consapevole, consigliati dal medico, dal pediatra e dall’ostetrica, e nonostante le perplessità delle persone che ci circondano».