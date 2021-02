Vaccinazioni anti coronavirus In Bergamasca utilizzate 36 mila dosi

Il check allo scoccare del primo mese pieno di campagna vaccinale dice che le «punture» in Bergamasca sono state in totale 35.954. Dopo il V-Day europeo e anche bergamasco, più simbolico che sostanziale, la macchina della profilassi anti-Covid in terra orobica s’era messa in moto per davvero tra 3, 4 e 5 gennaio: tra somministrazioni già effettuate nelle tre Asst e le dosi che questi hub hanno dato alle Rsa e alle case di cura private secondo la filiera disegnata, venerdì si è varcata la soglia dei 35 mila vaccini impiegati (che non equivalgono a 35 mila vaccinati, perché come noto servono due somministrazioni per chiudere il ciclo). E in questo mese si sono fatti i conti con l’impasse continentale delle forniture, ruggini che trascendono la dimensione locale ma le cui ricadute – concrete e intricate – sono appunto territoriali. I numeri forniti dalle tre «Asst» disegnano in sostanza una media di un migliaio di somministrazioni al giorno: si sta chiudendo il primo giro e si sta iniziando a pieno regime anche per il secondo, e adesso che le consegne stanno tornando più regolari – s’è aggiunto Moderna oltre a Pfizer, in arrivo c’è AstraZeneca – si può ricominciare a estendere le prime dosi a chi era rimasto indietro.