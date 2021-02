Vaccinazioni anti Covid, elenchi in ritardo Nella Bergamasca 17 mila restano in attesa

Nel concreto, nomen omen, la fase 1-bis avrà una «partenza bis». Tradotto: una partenza in ritardo. Era il 10 febbraio – cioè oggi – la data indicata dalla Regione, e comunicata anche da Ats, per l’inizio delle somministrazioni dedicate a un’ampia platea di professionisti e cittadini, ma agli stessi toccherà aspettare. Per odontoiatri, medici liberi professionisti, farmacisti, Rsd (le Residenze sanitarie per disabili, con vaccini sia per gli ospiti sia per gli operatori), centri diurni (utenti e operatori), informatori scientifici del farmaco e sanità militare - un totale di 17 mila persone nella Bergamasca -, la vaccinazione slitta. Oggi, in sostanza, non inizierà l’inoculazione delle prime dosi, ma giusto la calendarizzazione delle sedute.