Vaccini agli over 50, si va verso un rinvio delle prenotazioni

Il via era previsto venerdì, ma mancano le dosi. La fascia 50-59 potrebbe slittare di un paio di settimane.

Dallo staff della vicepresidente (e assessore al Welfare e Sanità) Letizia Moratti un laconico commento: «Attendiamo direttive nazionali». Nei corridoi di Palazzo Lombardia sono invece più loquaci e il quadro che ne esce è di un possibile (probabile) rinvio delle prenotazioni per i vaccini nella fascia tra i 50 e i 59 anni: il via era ipotizzato per venerdì.

Un passo indietro. Il piano Bertolaso presentato a inizio mese prevedeva due tabelle di marcia, conseguenza della maggiore o minore disponibilità di vaccini e sulla quale tarare la macchina delle somministrazioni. Nel primo caso, quello più favorevole (144 mila vaccini al giorno), le prenotazioni per la fascia 50-59 sarebbero potute iniziare il 30 aprile, nel secondo (65 mila vaccini) il 15 maggio. Fino alla fascia anagrafica precedente, quella dai 60 ai 69 (spezzata poi in due tranche come prenotazioni), la tempistica è stata rispettata alla perfezione, ora invece potrebbero esserci dei problemi.