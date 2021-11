«Vaccini anti Covid, si anticipi la terza dose a quattro mesi di distanza dalla seconda»

«La situazione in Lombardia è gestibile e ancora sotto controllo per i servizi sanitari, ma con il progressivo incremento dei contagi e dei ricoveri si comincia a intravedere una diminuzione dell’effetto delle vaccinazioni fatte alcuni mesi fa. La terza dose è necessaria per gli anziani e sarebbe opportuno e ragionevole anticipare da 6 a 4 mesi l’intervallo tra la seconda dose e appunto quella di richiamo» . L’epidemiologo Carlo La Vecchia, docente di Statistica medica all’Università Statale di Milano, invita a non abbassare la guardia dinanzi ai numeri del Covid in Lombardia, nonostante la campagna vaccinale a tappeto e percentuali di somministrazione di poco inferiori al 90% per la seconda dose.

Professor La Vecchia, come bisogna interpretare i dati attuali?