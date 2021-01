Vaccini anti Covid, Treviglio è già partito Lunedì Seriate, martedì il Papa Giovanni

Dopo la partenza a ritmo compassato sull’incipit della campagna, il sistema-vaccini in Lombardia ha preso una sterzata tra sabato e domenica. La Direzione Welfare della Regione ha chiesto alle Asst di viaggiare a ritmi più serrati.

I piani sono stati rivisti anche perchè i numeri fin qui registrati in Lombardia mostrano una performance inferiore a gran parte delle altre regioni: secondo i dati aggiornati in tempo reale dall’Aifa, alle 13 di domenica in Lombardia erano arrivate sì 80.595 dosi - prima regione nel Paese - ma sono state solo 2.416 quelle somministrate, un risultato da 10° posto a livello nazionali.