Vaccini, campagna over 80 in ritardo Pavesi: «Finiremo per metà maggio»

Il neo dg alla Sanità della Regione Lombardia Giovanni Pavesi: «Quasi esaurite le dosi Pfizer». La prossima settimana via ai vaccini in ospedale per le persone fragili.

I numeri sono abbastanza chiari: «Gli anziani da vaccinare in Lombardia sono 700mila: ne abbiamo vaccinati 136mila e abbiamo quasi esaurito tutte le dosi di Pfizer che avevamo». Parole e musica di Giovanni Pavesi, neodirettore generale dell’assessorato al Welfare e Sanità della Regione Lombardia, il terzo in 8 mesi a cimentarsi nell’impresa, al suo debutto nell’arena (virtuale) della 3ª Commissione. Quasi perché «ora abbiamo poco meno del 15% di dosi Pfizer in magazzino, quantità inferiore a quella che ci chiedeva lo stesso ministero per garantire la copertura della seconda dose» spiega Pavesi, aggiungendo che «quello che si poteva per le categorie più fragili come gli ultraottantenni, lo abbiamo fatto». Ergo «servono non meno di due mesi per completare la vaccinazione degli over 80». Quindi si va a metà maggio.

Un passo indietro al 12 febbraio, quando il cronoprogramma della Regione, stilato sulla disponibilità dei vaccini annunciata dall’allora commissario Arcuri, prevedeva: da giovedì 18 febbraio 18 mila somministrazioni, dal 22 febbraio 54 mila, dal 1° marzo 108 mila, dall’8 marzo 138 mila, dal 15 marzo 138 mila, dal 22 marzo 138 mila e dal 29 marzo 132 mila. La seconda dose è prevista 21 giorni dopo la prima, ma in assenza dei vaccini difficile mantenere il passo: «AstraZeneca potrebbe consentirci di comprimere i tempi».