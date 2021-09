Vaccini, gli under 30 vanno di corsa. «Un ultimo sprint: convincete i coetanei»

Sono partiti per ultimi, e un po’ più lentamente, ma la rincorsa ora s’è fatta rapida e incoraggiante. Tra le fasce anagrafiche che hanno aderito con maggior partecipazione alla campagna vaccinale ci sono infatti i ventenni. Lo conferma l’analisi sulle somministrazioni delle prime dosi per classi d’età, secondo un report elaborato a inizio settimana dall’assessorato regionale al Welfare: nei bergamaschi tra i 20 e i 29 anni la copertura con almeno la prima inoculazione è arrivata al 76,88%, più di tre su quattro; a fronte di un target di 114.399 residenti 20-29enni, vuol dire che 87.950 ragazzi hanno iniziato o (la gran parte) completato l’immunizzazione. Un fattore decisivo per due aspetti: in primis perché questa popolazione è caratterizzata da una socialità e da una mobilità tra le più elevate, in secondo luogo perché in questa platea si concentrano anche gli universitari che proprio da ieri possono accedere agli atenei solo se muniti di green pass. E sempre a lunedì mattina, 2.698 ventenni risultavano prenotati per i giorni seguenti.