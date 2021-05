Vaccini, oggi la decisione dell’Aifa sulle dosi per la fascia 12-15 anni

È un tassello fondamentale della popolazione, perché loro, pur non subendo – se non rarissimamente – gli effetti del virus, possono fare da «veicolo» per l’infezione. Mettere in sicurezza anche i giovanissimi, però, sarà ancor più decisivo da dopo l’estate, cioè con la ripresa delle scuole.

Per le vaccinazioni dei giovanissimi tra i 12 e i 15 anni l’ultimo snodo burocratico s’attende proprio per lunedì 31 maggio. Nel pomeriggio si riunirà infatti la commissione tecnico-scientifica dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, che valuterà la concreta estensione del vaccino di Pfizer anche ai 12-15enni, dopo il via libera arrivato venerdì dall’Ema, l’agenzia regolatoria europea : un passaggio formale necessario, quello in programma, ma dall’esito scontato, e cioè con un’approvazione anche per il nostro Paese. Incassato anche quest’ultimo placet, si aprirà la partita organizzativa: q uando, come e dove si vaccineranno anche questi giovanissimi?