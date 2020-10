Vaccini, prenotazioni boom a Bergamo «Le prime dosi stanno arrivando»

Una giornata bollente per i medici di famiglia bergamaschi, subissati di richieste dai pazienti per prenotare i vaccini antinfluenzali. Qualcuno addirittura chiedeva ai medici di potersi vaccinare subito, travisando il messaggio della Regione: lunedì partiva solo la possibilità per i medici di ordinare in farmacia le dosi vaccinali, secondo la scala di priorità e la tempistica individuate da Palazzo Lombardia. Cioè massimo 30 dosi a medico, prenotabili da lunedì e fino al 25 ottobre; 20 dosi dal 26 al 31 ottobre; 20 dosi dal 2 novembre; 30 dosi dal 4 novembre; da metà novembre ulteriori dosi. La priorità in questa fase iniziale è data alle richieste dei pazienti fragili (malattie croniche) e di quelli a letto in assistenza domiciliare. Fino a metà pomeriggio nessuna traccia dei vaccini nei magazzini, poi in serata è arrivata la precisazione di Ats Bergamo.

Nella nota si specificava che «511 medici di medicina generale su 650 si sono recati presso le farmacie di riferimento per ordinare le prime dosi di vaccino antinfluenzale. Le consegne sono previste per oggi stesso (ieri, ndr) e per la giornata di domani (oggi, ndr)». «Si tratta delle prime trenta dosi di vaccino previste per ogni medico di assistenza primaria con cui potranno vaccinare i pazienti fragili e gli allettati in assistenza domiciliare integrata – ha commentato Massimo Giupponi, direttore generale di Ats Bergamo». «Il prossimo step – aggiunge la nota dell’Ats - prevede l’arrivo nei magazzini di Ats Bergamo di altre 20 dosi per ciascun medico che i medici di medicina generale potranno ritirare nelle farmacie a partire dal 26 ottobre». Una gestione delle modalità di distribuzione che però non soddisfa i medici bergamaschi, alle prese per l’intera giornata di lunedì con le richieste pressanti dei pazienti, disorientati e timorosi di non accaparrarsi in tempo utile i vaccini.