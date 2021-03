Vaccini, si mette la quarta Risolto il problema degli sms

Aumentano anche le prenotazioni degli under 80 nei 15 Comuni al confine con Brescia. Ecco la situazione in Bergamasca.

Gli appelli a reti unificate sembrano non essere caduti nel vuoto. La campagna di vaccinazione per i Comuni «argine» del Basso Sebino inizia a ingranare la marcia, dopo un avvio a rilento. Un avvio seguito con particolare sorpresa dalle autorità sanitarie, che dopo aver schierato in prima fila medici, infermieri e volontari – vedasi l’organizzazione militare del Palasettembre di Chiuduno – si sono ritrovati con ancora parecchi slot disponibili proprio per la fascia 60-79 anni. Segno non proprio favorevolissimo, soprattutto se indice di qualche reticenza ad aderire alla campagna di immunizzazione.

Prenotazioni in aumento