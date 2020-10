Vaccini, si parte con 30 dosi a medico «Basteranno per il 75% dei pazienti»

«I vaccini antinfluenzali ci sono. Arriveranno nei magazzini e poi verranno distribuiti nelle farmacie, dove i medici di medicina generale potranno recarsi a ritirarli come negli anni scorsi. Riteniamo che i numeri siano sufficienti e l’obiettivo è arrivare al 75% della popolazione nella Bergamasca, partendo dai pazienti fragili con patologie acute e da chi ha più di 65 anni. Questa provincia, pur sempre virtuosa con medici che storicamente aderiscono in massa alla campagna, l’anno scorso si è fermata al 58% con 140 mila vaccinazioni. Ora c’è l’incognita Covid, ma ce la faremo a soddisfare il fabbisogno». Carlo Alberto Tersalvi, direttore sanitario di Ats Bergamo, invita all’ottimismo a pochi giorni dall’avvio della campagna vaccinale in Lombardia con circa 800 mila dosi disponibili a ottobre e altre 2 milioni circa a novembre, estese progressivamente agli altri soggetti, tra cui bambini fino a 6 anni e le persone tra i 60 e i 64 anni.

Da Ats si evince un ragionevole ottimismo a soddisfare progressivamente le richieste dei medici e delle prese in carico, pro quota di pazienti che necessitano del vaccino, proprio a partire dalla scaletta dettata a livello regionale, partendo cioè dai più fragili. «Si potrà arrivare fino alla soglia di Natale per le vaccinazioni, gli unici disagi potrebbero essere dati dalla frammentazione della distribuzione dei vaccini. Purtroppo quest’anno c’è la variabile Covid e sarà una campagna particolare con le regole del distanziamento e condividiamo sotto questo profilo le preoccupazioni dei medici. Ci saranno disguidi, ma ce la faremo».