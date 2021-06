Vaccini, torna a ridursi il tempo tra le dosi. E dal 28 giugno si può prenotare il richiamo

Da fine mese si potrà avere la seconda somministrazione Pfizer dal 21° giorno e dal 28° per Moderna. Di fronte alla notevole disponibilità l’obiettivo ora è completare il ciclo in fretta e mandare la gente in vacanza.

Nella sua lettera alle Regioni della scorsa settimana le aveva invitate ad essere flessibili, soprattutto in vista dell’imminente stagione estiva e del fatto che ora in campo scendono i più giovani. Tra l’altro assolutamente desiderosi di farsi vaccinare per accelerare il più possibile il ritorno alla (nuova) normalità: in Lombardia la percentuale d’adesione della fascia 12-29 anni a ieri era al 40%. E l’invito del commissario Francesco Figliuolo è stato accolto rapidamente dalla Regione che si sta avvicinando a passo di carica al traguardo delle 7 milioni di somministrazioni. Nella lettera inviata dal direttore generale dell’assessorato alla Sanità, Giovanni Pavesi, ai vertici delle Asst, delle Ats e degli Ircss (pubblici e privati) «considerata la nota del commissario straordinario, la disponibilità dei vaccini forniti dalla struttura commissariale e l’esigenza dei cittadini di poter completare il ciclo vaccinale nei tempi più ravvicinati possibili, si comunica che dal 28 giugno la seconda dose sarà riproposta dal portale dal 21° giorno per i vaccini Pfizer e dal 28° per il Moderna». Resta invece « invariato il limite dei 42 giorni come data massima di prenotazione della seconda dose vaccinale».