Vaccino anti-Covid, domande e risposte Ecco tutto quello che c’è da sapere

Da come agisce all’efficacia, dalle caratteristiche agli effetti collaterali: dopo il via alla campagna Aifa, Iss e Ecdc hanno messo a punto una serie di «faq» per rispondere alle domande e ai dubbi più frequenti.

È il fronte più delicato, e passa da persuasione e soprattutto trasparenza. La campagna vaccinale anti-Covid sfida i pregiudizi di chi ancora mostra diffidenza verso il siero: in campo, per questo, l’Agenzia italiana per il farmaco (Aifa), l’Istituto superiore di sanità (Iss) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) che hanno messo a punto una serie di «faq», risposte a dubbi e fake news più comuni sui vaccini e in particolare su quello della BioNTech/Pfizer (il primo a essere somministrato, già a partire dal V-Day di domenica scorsa). La sicurezza e i rischi, le mutazioni al virus e la durata dell’immunità, i comportamenti da tenere dopo l’iniezione. La replica delle autorità sanitarie poggia sulla fondatezza delle conoscenze scientifiche.

1. Il vaccino è davvero efficace?