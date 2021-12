Vaccino influenza: negli hub si fa solo con la terza dose

Concentrarsi sulle terze dosi dell’anti-Covid, razionalizzare l’organizzazione e le risorse. Per questo motivo la campagna antinfluenzale procederà ora solo con le co-somministrazioni insieme alla «booster» dell’anti-Covid, oppure negli spazi gestiti dai medici di base.

La novità organizzativa, annunciata già dalla scorsa settimana agli hub, entrerà ora a regime: da oggi non dovrebbe più essere possibile prenotare la vaccinazione antinfluenzale «singola» negli hub attraverso la piattaforma lanciata nei mesi scorsi dalla Regione. Per le categorie target dell’antinfluenzale (over 60, fragili, donne in gravidanza, specifiche categorie professionali), comunque, la possibilità di ricevere anche questa vaccinazione sarà appunto garantita al momento della terza dose dell’anti-Covid o rivolgendosi al medico di base che aderisce alla campagna.