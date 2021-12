Val Carisole, vandali nell’ex rifugio Giretta: nel 2022 quello nuovo

Costruito negli anni ’70 a Carona e chiuso dal 2005 è in stato di degrado. La proprietà lo ricostruirà poco distante, in zona idrogeologica più sicura.

Chiuso da 15 anni, abbandonato, in degrado e preso di mira dai vandali. Una lunga e lenta agonia quella dello storico rifugio Giretta, in Val Carisole. Costruito negli anni Settanta, vicino allo skilift, è stato per decenni punto di riferimento per gli sciatori.

Poi la chiusura, lo skilift che viene tolto, l’arrivo della quadriposto Conca Nevosa e il rifugio che viene ormai definitivamente abbandonato. La proprietà è della Devil Peak, la società che ritirò dal fallimento della Foppolo Evolution cinque impianti di risalita, tra cui anche lo skilift vicino al Giretta, oltre allo stesso rifugio. La stessa società che, ora con la Sacif di Marco Calvetti, gestisce le seggiovie Montebello e Quarta Baita a Foppolo.