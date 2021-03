Venerabili altre tre suore delle Poverelle Morte di ebola nella missione in Congo

Anche le ultime tre suore della Congregazione delle Poverelle di Bergamo morte di ebola nel 1995 in Congo sono venerabili. Ieri Papa Francesco ha approvato la promulgazione del decreto relativo al riconoscimento delle virtù eroiche per suor Danielangela Sorti di Lallio, suor Vitarosa Zorza di Palosco e suor Annelvira Ossoli di Orzivecchi, in provincia di Brescia, dopo che lo scorso 20 febbraio la Chiesa aveva già riconosciuto quelle di suor Floralba Rondi, suor Clarangela Ghilardi e suor Dinarosa Belleri.

Suor Danielagela Sorti