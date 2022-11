Vent’anni fa la frana che devastò Camorone

Sono trascorsi vent’anni dalla frana di Camorone, frazione di Brembilla: era il 28 novembre 2002. Dopo giorni di pioggia una massa di terra di un milione e mezzo di metri cubi (un fronte di 300 metri per dieci metri di altezza), si staccò travolgendo la parte storica della frazione: il «mostro» di fango distrusse o danneggiò 14 case (alcune furono poi demolite), provocò 310 sfollati, danneggiò 12 aziende e la strada provinciale, rimasta chiusa quasi un mese . Fortunatamente non vi furono vittime o feriti, ma profonda fu la «ferita» nella piccola comunità di Camorone, nella sua storia, nella storia di decine di famiglie, private in pochi minuti di casa e ricordi di una vita.