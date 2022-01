Vento fortissimo in quota. E la neve resta un miraggio

Sabato al Curò le raffiche hanno raggiunto i 95 chilometri orari. Versanti montani spogli e torrenti in secca per l’assenza di precipitazioni.

Montagne spoglie di neve, versanti esposti a sud completamente brulli e torrenti in secca per la perdurante assenza di precipitazioni. È questo lo scenario che accoglie quanti decidono di passare qualche ora sulle montagne dell’arco alpino. Ovviamente le nostre non fanno eccezione, come conferma la desolante vista dei «tremila» orobici dell’alta Val Seriana che, più di ogni altra montagna bergamasca, in questo periodo dovrebbero risultare carichi di neve.

Lo sconforto degli operatori del settore è palpabile poiché, alla quasi totale assenza di precipitazioni, si sono aggiunti i frequenti periodi di inversione termica che hanno impedito l’utilizzo dei cannoni per l’innevamento artificiale. Sconforto che ha però colpito anche gli appassionati dello sci alpinismo o delle ciaspole ai quali, per un breve utilizzo della propria attrezzatura, non è restato altro da fare che individuare qualche valletta con esposizione nord, dove l’azione dei raggi solari non ha ancora inciso in maniera significativa sul piccolo quantitativo caduto al suolo in occasione della nevicata dell’Immacolata. Altri itinerari classici, come la salita al Monte Timogno sopra Spiazzi di Gromo, non risultano purtroppo praticabili a causa della totale assenza di neve.