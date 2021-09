Verdellino, evade dai domiciliari per minacciare i genitori per denaro

Era già finito ai domiciliari perchè minacciava i genitori per farsi dare del denaro e ora è tornato a spaventarli di nuovo. I Carabinieri di Treviglio hanno arrestato un uomo di 34 anni, pluripregiudicato di Levate, evaso dagli arresti domiciliari per raggiungere la casa dei genitori a Verdellino dove, con minacce e danneggiamenti, pretendeva di ricevere del denaro . L’uomo, sottoposto al regime degli arresti domiciliari a seguito dell’aggravamento della misura dell’allontanamento dall’abitazione familiare e del divieto di dimora precedentemente decisi proprio per ripetute minacce verso i genitori, ha raggiunto la loro casa pretendendo del denaro.

Al ripetuto rifiuto, dopo aver invano cercato di entrare sfondando la porta d’ingresso, ha forzato l’accesso della cantina, poi, accortosi dell’arrivo dei carabinieri, si è dato alla fuga . Le immediate ricerche della pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Treviglio, hanno consentito di rintracciarlo nell’ex cinema di via Dante di Osio Sotto dove l’uomo si era rifugiato. I militari lo hanno trovato e, nonostante le minacce ricevute, tratto in arresto per evasione.