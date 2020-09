Verdellino, il futuro dell’ex Tnt In vendita per 17 milioni di euro

L’ex grande logistica Tnt a Zingonia, nei confini di Verdellino, è stata messa in vendita a un’asta giudiziaria al tribunale di Torre Annunziata (Napoli). Le cifre danno già l’idea dell’importanza dell’operazione: il prezzo base di vendita è pari a 17 milioni di euro con un’offerta minima di 12,8 milioni. Le offerte vanno presentate entro le 13 del 28 ottobre e, fino ad allora, il Comune rimarrà un po’ col fiato sospeso.

«La vendita di questo gigantesco complesso salito in passato spesso agli onori della cronache - afferma il sindaco Silvano Zanoli - rappresenterebbe un importante occasione di riqualificazione per questa parte dell’area produttiva di Zingonia che si trova fra la ex statale 42 e la provinciale Francesca». Zona in cui, contando anche la parte che nei confini di Ciserano, ci sono diversi capannoni di varia metratura non utilizzati: sommando gli annunci di vendita (sia normale che attraverso asta giudiziaria) si supera i 30 milioni di euro di edifici produttivi sul mercato.