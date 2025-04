Verso il Conclave tra suffragio e diplomazia: si attende la data di inizio

Poi il possibile ingresso in Sistina e l’«extra omnes» che apre il Conclave. I 135 «elettori» (134 considerando il forfait per motivi di salute del Cardinale di Valencia Antonio Canizares Llovera) stanno convergendo a Roma. Molti si conosceranno direttamente nelle congregazioni, dove, in tema di strategie che porteranno all’elezione del nuovo Papa, conterà molto anche il peso di non elettori, cioè i Cardinali «over 80», che mantengono la loro capacità di influenza e di orientare consensi.