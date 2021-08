Via al green pass da oggi, nella Bergamasca ce l’hanno in 750 mila: ecco dove serve

Da oggi, venerdì 6 agosto, sarà un po’ come la mascherina: bisognerà portarlo sempre con sé per evitare di restare fuori da bar, ristoranti, palestre, musei, cinema, ospedali e da ogni altra attività al chiuso. A poco più di un mese dal suo debutto come lasciapassare per i viaggi all’estero nei Paesi dell’Unione Europea, da oggi il green pass diventa indispensabile per muoversi liberamente dentro e fuori dai locali anche del proprio Comune di residenza. Sono 750.918 i bergamaschi che possono già scaricarlo (direttamente sul cellulare, oppure stampandolo), pari al 79,31% della popolazione over 12. Tanti sono infatti i residenti in Bergamasca che, a ieri mattina, avevano ricevuto almeno la prima dose di vaccino sui 946.801 aventi diritto (592.880 hanno già completato il ciclo vaccinale con il richiamo). Questo perché, è bene ricordarlo, a differenza del pass europeo che si ottiene solo dopo due dosi, il green pass in Italia si può ottenere già dopo la somministrazione della prima dose: per essere più precisi, a 15 giorni di distanza dalla prima dose (va detto quindi che, tra gli oltre 750 mila bergamaschi di cui parliamo, ce ne sono senz’altro un certo numero che dovrà pazientare ancora qualche giorno per poterlo scaricare, avendo ricevuto la prima dose in queste ultime due settimane).