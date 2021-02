Via alla posa dei pannelli anti rumore in A4 Grassobbio, il caso in Consiglio comunale

Ha fatto letteralmente rumore la vicenda delle barriere fonoassorbenti rimosse in alcuni tratti dell’autostrada A4 Milano-Bergamo-Brescia. In particolare ha fatto scalpore la rimozione dei pannelli nel tratto che divide in due sezioni il territorio di Grassobbio: di qua e di là dell’autostrada. Nelle vie limitrofe il rumore è intenso e continuo. Ma qualcosa si muove. Spiega il sindaco Manuel Bentoglio: «Ho notizie da Autostrade che da una quindicina di giorni sono in corso lavori sull’asse da Milano verso Brescia. A Grassobbio sono comparsi i primi, pur pochi, pannelli nuovi collocati nella parte nord del sovrappasso dell’autostrada, che immette in paese. Li ho visti sabato, li ho subito fotografati e condivisi. A questo punto credo che siamo sulla buona strada anche perché Autostrade mi ha risposto qualche giorno fa, assicurando che i lavori sarebbero iniziati nella prima settimana di febbraio con conclusione prevista entro marzo per la posa di pannelli ultima generazione». Ma già ieri, 1 febbraio, non si vedeva alcun cantiere. Secondo l’assessore all’Ambiente Giovanni Iudica «potrebbe essere che Autostrade stia aspettando la fornitura di nuovi pannelli da parte dell’azienda costruttrice».