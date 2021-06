Via le mascherine, ecco dove. «Ma non scordiamo la prudenza»

Un allentamento, più che un liberi tutti. L’addio all’obbligo delle mascherine all’aperto, che entrerà in vigore dal 28 giugno, conserverà però ancora dei paletti ben precisi, che si riassumono in un principio: in ogni caso, la mascherina bisognerà averla sempre con sé. Molti, in realtà, pur con l’obbligo ancora in vigore, già hanno fatto uno scatto in avanti. Basta camminare per una strada qualsiasi: sempre più la si porta sotto il naso o sotto il mento. «Da qualche settimana l’obbligo di uso delle mascherine all’aperto è largamente disatteso, i controlli rarissimi e le sanzioni pochissime. Quindi non ci sarà impatto negativo del provvedimento di eliminazione dell’obbligo – è la riflessione di Carlo Signorelli, professore ordinario di Igiene e sanità pubblica all’Università Vita-Salute San Raffaele -. Più che il dibattito, tutto politico e ideologico, sull’eliminazione dell’obbligo all’aperto a noi esperti di sanità pubblica importa che la mascherina continui a essere indossata nei luoghi affollati, nei luoghi chiusi ad alta frequentazione e sui mezzi di trasporto pubblici. Solo così, e continuando a pieno ritmo la campagna vaccinale in corso, si potrà evitare la risalita della curva epidemica delle nuove infezioni come avvenuto già in Inghilterra con la nuova e più contagiosa variante delta».

