Via San Bernardino, addio a Nespoli corniciaio sempre amico degli ultimi

In un’atmosfera un po’ bohémienne, tutti hanno trovato un consiglio competente e, soprattutto, un sorriso accogliente. In via San Bernardino 22, dove per 50 anni ha campeggiato l’insegna «La cornice di Nespoli», i locali ora sono vuoti, ma a 50 metri la storia continua grazie a Giulio Lagetto, che ha raccolto e tramanda sapienza e passione.

«Giulio è il figlio maschio che mio papà ha sempre desiderato», racconta Denise Nespoli, che parla col sorriso di quel babbo «anarchico ma così cristiano nel suo essere vicino agli ultimi», che sabato sera ha chiuso gli occhi a 79 anni e che domani, alle 15,30 al Monumentale, verrà salutato con rito civile.