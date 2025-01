Via Tasso, vandali in azione. Rovesciate cinque fioriere

Fioriere spinte a terra, probabilmente a calci, e tergicristalli strappati dai parabrezza di due auto. Ha suscitato l’indignazione di decine di utenti del web l’immagine pubblicata sui social e relativa alla notte tra venerdì 24 e sabato 25 gennaio, che mostra l’esito di un atto vandalico perpetrato in via Tasso, nel tratto tra via Contrada Tre Passi e piazzetta Santo Spirito.