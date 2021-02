Villa d’Adda, in cattedra per 30 anni Addio al geologo Giovanni Nervi

Colto da un improvviso malore nella notte tra lunedì e martedì, si è spento il geologo Giovanni Nervi, 82 anni, di Villa d’Adda. Ha lasciato nel dolore i figli Luisa, Luigi, Paolo e Stefano con le loro famiglie e le sorelle Giuseppina e Tullia. Nervi era molto conosciuto a Villa d’Adda, dove abitava in via San Martirio, ma anche nei paesi dell’Isola per via dei numerosi studenti che avevano frequentato le sue lezioni la geologia. Nervi si era laureato in geologia al Politecnico di Milano, discutendo la sua tesi di laurea con il professore Ardito Desio, esploratore, geologo e accademico italiano. Nervi lavorò per alcuni anni nell’azienda Agip, per poi dedicarsi all’insegnamento al collegio Celana di Caprino Bergamasco e all’Istituto tecnico industriale Paleocapa. Per 30 anni è stato in cattedra, diventando un’istituzione per la scuola.