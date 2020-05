Villa di Serio, in fila tra lacrime e silenzi Riaperto il cimitero dove tutto iniziò

Riapre il camposanto in cui è stato tumulato il primo deceduto per Covid in Bergamasca. Coda regolamentata. Il parroco: senso di solitudine

C’è coda all’ingresso. «Ed è brutto vederla anche qui, come se fossimo al supermercato», si rammarica la signora Carolina Crippa in attesa della prima visita sulla tomba del marito. Questioni di profilassi, quelle che regolamenteranno per un po’ le nostre vite e che hanno dettato legge anche quando in questo paese si moriva come mosche e i funerali erano liofilizzati da procedure drastiche sino alla crudeltà: una preghiera, pochi parenti, un saluto fugace e straziante nel silenzio malato, il primo tepore primaverile fuori, il gelo della solitudine dentro. Villa di Serio torna dai sui morti, e lo fa in modo composto, asciugando le lacrime e rispettando la fila.

È il primo giorno di apertura, dopo due mesi di cerimonie semiclandestine, nel camposanto che ospita la salma di Ernesto Ravelli, nato il 12 settembre 1939 e morto il 23 febbraio 2020, la prima vittima dell’ecatombe bergamasca. Era ricoverato all’ospedale di Alzano, risultò positivo al Covid-19 il 22 febbraio, la sera dopo morì al Papa Giovanni di Bergamo. È l’istante da cui sono cominciate a cristallizzarsi mille tragedie, e questo è tra i comuni che hanno pagato il prezzo più alto. «Cinquantun morti nel periodo del coronavirus, 62 dal 1° gennaio, quando in un anno qui muoiono in media 35 persone», è la triste aritmetica di don Paolo Piccinini, il parroco arrivato al cimitero sulla sua mountain bike.