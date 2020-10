Villaggio di Natale e ruota in forse Bergamo, niente pista di pattinaggio

In piazza della Libertà non si pattinerà. Il Duc sta valutando se allestire l’attrazione panoramica, incertezza anche per il mercato in piazzale Alpini.

Non state a rispolverare i pattini, perché quest’anno la tradizionale pista sul ghiaccio di piazza della Libertà non ci sarà. E aspettate prima di organizzare la gita al Villaggio di Natale, bloccato (per ora) dall’ordinanza regionale. Idem per la ruota panoramica, perché vista la delicatissima situazione dei contagi, il Duc (Distretto urbano del commercio) potrebbe decidere di non allestirla.

Le attrazioni previste per allietare il periodo natalizio in città sono in bilico. Anche l’arrivo di Babbo Natale sembra sospeso tra ordinanze e decreti ministeriali per il contenimento del coronavirus. Il primo stop al Villaggio di Natale è arrivato con l’ordinanza regionale firmata mercoledì che vieta fiere e sagre fino al 13 novembre. Ma Anva-Confesercenti e i Nóter de Bèrghem, organizzatori del mercatino natalizio, si dicono fiduciosi e sperano che non sarà necessaria un’ulteriore stretta. Nessuna decisione invece, è ancora stata presa sulle bancarelle di Santa Lucia.