Violenza sessuale, denunce raddoppiate Le Forze dell’ordine: serve l’aiuto di tutti

I dati forniti dalla Procura di Bergamo parlano chiaro: dal 1° gennaio a ieri sono stati aperti 604 fascicoli per maltrattamenti in famiglia, 150 per violenza sessuale e 256 per atti persecutori. Da quando è stato introdotto il «Codice rosso», il 9 agosto , le denunce sono quasi raddoppiate, e ancora di più dopo i femminicidi che hanno toccato la nostra provincia: per ricordare i più recenti Marisa Sartori a Curno, Zinaida Solonari a Cologno al Serio, Stefania Crotti a Gorlago, Maria Antonia Lanzeni a Treviglio. Il saluto di apertura dei lavori, moderati dal dirigente scolastico Ugo Punzi, è del questore Maurizio Auriemma: «Guardando le statistiche, mi auguro che un giorno si possa arrivare a quota zero».