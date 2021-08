Visite e interventi, si spinge sull’acceleratore: da settembre gli ospedali a regime

Si spinge sull’acceleratore: mentre la campagna vaccinale in Lombardia continua senza sosta per alzare un muro contro la variante Delta del virus, mentre gli ospedali mantengono per il momento soglie accettabili di occupazione di posti letto per malati Covid, la Regione Lombardia sceglie di puntare su un’iniezione di fondi per dare risposte agli altri malati di altre patologie e che da troppo tempo ormai si scontrano con lunghe liste d’attesa e la difficoltà di ottenere prestazioni e risposte ai loro bisogni di salute. Ieri, infatti, la Giunta lombarda ha deliberato uno stanziamento di 100 milioni di euro per il contenimento delle liste d’attesa su proposta di Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare. Lo stanziamento approvato è stato reso possibile grazie ai risparmi di gestione dell’anno 2020 che consentono nuovi investimenti nella rete dei servizi.