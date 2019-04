Voli, ancora bufera su Ryanair

«Tassa occulta sul bebè a bordo»

Venticinque euro a volo, anche se sei un bebè e stai in braccio a mamma e papà. Questa volta gli irlandesi volanti l’hanno fatta grossa, infilando una bella cifretta per il pargoletto sotto i 2 anni. «Il costo del biglietto per i neonati non è aumentato nell’ultimo anno» dicono da Ryanair. Ma Federconsumatori non ci sta: «Il supplemento, già di per sé assurdo, è ancora più ingiustificato se si considera che i bimbi devono viaggiare in braccio ai genitori».