«Zina, un’altra nostra sorella uccisa da chi l’aveva sposata»

In una lunga lettera, il dolore del sindaco Chiara Drago .«La sua morte, profonda ferita per la comunità». Annuncia il lutto cittadino.

Sarà proclamato il lutto cittadino, a Cologno, il giorno in cui saranno celebrati i funerali di Zinaida Solonari. Ad annunciarlo, in una lunga e accorata lettera su Facebook, la sindaca Chiara Drago, che si è fatta portavoce del dolore di tutta la comunità. Ieri mattina, appena saputa la notizia, Drago si è precipitata con l’assessore Lara Maccarini sul luogo dell’omicidio in via Alberto Da Giussano, visibilmente scossa, parlando con le forze dell’ordine.