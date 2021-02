Zone rosse in Lombardia Chiusi quattro comuni

Ordinanza per Castrezzato, Viggiù, Mede e Bollate. I nuovi provvedimenti nazionali affidati a una cabina di regìa di ministri.

Individuare chirurgicamente le zone di maggiore contagio per applicare mini-zone rosse, arginando i focolai generati dalle varianti del virus. Senza escludere, secondo fonti di governo, nel caso di vere emergenze anche un lockdown. Il tutto alla luce di parametri che diventano sempre più ancorati al territorio e che ora terranno conto anche dell’impatto economico delle misure nei vari settori. I report saranno sotto la lente di una cabina di regìa di ministri, che valuterà i nuovi provvedimenti confrontandosi con tutto l’esecutivo, ma sarà anche l’unica deputata a raccogliere le indicazioni di tecnici e scienziati. Il governo studia un upgrade della macchina organizzativa per la lotta al Covid, per tenere insieme governatori, anime della maggioranza e scienziati.

Un nuovo assetto che si ipotizza soprattutto alla luce delle proteste delle Regioni dopo «l’incidente dello sci», per l’ordinanza che ha vietato l’apertura dello strutture sciistiche a poche ore dalla programmata riattivazione degli impianti. Il presidente dell’Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, si era fatto portavoce dei suoi colleghi, chiedendo più tempestività nell’annuncio dei provvedimenti a partire dall’assegnazione delle fasce gialle, arancioni o rosse.