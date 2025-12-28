A Bergamo e in Lombardia saldi in anticipo: al via da sabato 3 gennaio

La tutela dei consumatori

Come ogni anno, il periodo dei saldi è accompagnato da una serie di regole precise a tutela dei consumatori. I commercianti sono tenuti a indicare in modo chiaro e trasparente il prezzo originario dei prodotti e la percentuale di sconto applicata. È invece facoltativo riportare il prezzo finale già scontato. Le informazioni fornite, sia all’interno dei negozi sia nelle comunicazioni pubblicitarie, devono essere veritiere e non ingannevoli: eventuali controlli potranno richiedere ai venditori di dimostrare la correttezza dei dati esposti.