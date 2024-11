A Daste arriva «Made», il festival che esplora la cultura d’impresa

Concorsi, dibattiti, proiezioni

Prevista la «Made competition», concorso dedicato ai film d’azienda contemporanei di qualità, per mettere in luce innovazione e creatività nel raccontare storie d’impresa attraverso il cinema. Quindi «Made Talks», un racconto delle eccellenze italiane nel mondo. «Made cinema», dedicata al cinema d’autore: una selezione di film contemporanei e classici che esplorano le molteplici sfaccettature del mondo del lavoro umano. «Made classic», per i film d’impresa che hanno fatto la storia, «Made in», dedicato agli artisti emergenti, e una proiezione speciale in collaborazione con Gamec. Tutte le informazioni sono disponibili a questo link.