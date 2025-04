Accessori per moto, Acerbis fa shopping in terra francese

Shopping transalpino per Acerbis: la società di Albino tra i leader dei componenti plastici, abbigliamento e accessori moto ha annunciato infatti l’acquisizione di Bagster, storico marchio francese nato in Normandia nel 1984, specializzato nella produzione di selle, copri serbatoi e accessori, sempre per motociclisti. L’acquisizione di Bagster rappresenta «un’alleanza strategica che guarda al futuro - spiega l’azienda bergamasca -, basata sulla complementarità dei prodotti dei due marchi e sulla condivisione di valori fondamentali, come la qualità e il servizio al cliente». L’integrazione dei rispettivi know-how consentirà ad Acerbis di sviluppare nuove linee di prodotti innovative, rafforzando la competitività di entrambe le aziende a livello globale.