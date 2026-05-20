Acquisto di auto nuove: bando per il terzo settore

Ha ingranato la marcia il bando regionale «Rinnova veicoli - Terzo settore 2026». La misura vuole incentivare (a fondo perduto) il rinnovo del parco veicolare degli Enti del terzo settore iscritti al relativo Registro unico nazionale (Runts) con definizione di «Ente non commerciale» e sede in Lombardia. Il bando è finalizzato alla sostituzione di veicoli inquinanti circolanti in Lombardia con altri a basso impatto emissivo destinati al trasporto di merci e di persone, a fronte della demolizione di un veicolo a benzina e/o a gas fino ad Euro 3 (incluso) o diesel fino ad Euro 5 (incluso).

Le specifiche della misura

Come si presenta la domanda

Le domande vanno presentate esclusivamente per via telematica, tramite il portale regionale «Bandi e servizi» (www.bandi.regione.lombardia.it) entro le 12 di sabato 31 ottobre 2026, accedendo con una delle seguenti credenziali: Sistema pubblico di identità digitale (Spid), Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi - tessera sanitaria. Dato che le domande saranno esaminate in base all’ordine cronologico di presentazione (data e ora di invio) e che le richieste saranno approvate e finanziate finché non si esauriranno i fondi disponibili (500mila euro), è bene presentarla il prima possibile.