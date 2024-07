Ad Octyma di Brembo l’A’ Design Award and Competition 2024

Brembo è stata premiata con l’A’ Design Award and Competition 2024 per la sua pinza freno OctymaA, ricevendo il Platinum Award nella categoria design di parti di veicoli e accessori auto. «Questo riconoscimento, assegnato a progetti davvero eccezionali, eleganti e magnifici, sottolinea il design distintivo dei prodotti Brembo e conferma l’impegno costante dell’azienda nel portare innovazione alla mobilità del futuro. Inoltre, evidenzia l’impareggiabile capacità di Brembo di coniugare design e prestazioni» commentano dall’azienda.

Cosa è Octyma

Il freno Octyma

Octyma è la pinza freno in alluminio a 8 pistoni, con un design innovativo, per vetture ad alto contenuto tecnologico: è un componente il cui nome - dal latino octo, otto - richiama il numero dei pistoni. «Inoltre, l’otto è il simbolo dell’infinito e di un costante flusso di energia e potenza che rappresenta equilibrio e armonia» continua la Brembo. Linee tese studiate per infondere carattere, dettagli dei pistoni in rilievo esaltano la componente sportiva della pinza e linee eleganti la rendono la soluzione ideale per il Range Rover Sport SV, il SUV più potente e dinamico di sempre del brand inglese.