Aeroporto, 15milioni di euro di utile. Sanga: «Grande capacità di adattamento»

Superamento della crisi pandemica

L’esercizio 2023 ha rappresentato l’anno del definitivo superamento della crisi pandemica e del consolidamento del posizionamento competitivo dell’aeroporto di Bergamo a livello nazionale ed europeo, confermandosi stabilmente al terzo posto dopo Fiumicino e Malpensa in Italia e al 35° in Europa .

I risultati del gruppo Sacbo

Nel comunicato della società si legge: «Gli ottimi risultati economici hanno permesso di assorbire gli impatti negativi causati dalla serie di eventi verificatisi tra il 2020 ed il 2023. Ci si riferisce in particolare alla pandemia covid-19, all’instabilità geopolitica internazionale determinata dall’invasione russa in Ucraina e dalla crisi israelo-palestinese, alla crescita dell’inflazione causata dalla crisi energetica e ai conseguenti incrementi dei tassi di interesse determinati dalle banche centrali»

Quattro nuove compagnie aeree

A sostenere la ripresa si sono aggiunte 4 nuove compagnie aeree (FlyDubai, Georgian Airways, Norwegian Air Shuttle e CaboVerde Airlines), che hanno consentito di portare a 25 il numero complessivo di compagnie aeree di linea operative sullo scalo e di incrementare a 154 il numero di destinazioni raggiunte in 42 Paesi .

Crescono i dipendenti

Il personale di Gruppo in forza al 31 dicembre 2023 è pari a 679 addetti ed è in crescita di 44 unità rispetto al 31 dicembre 2022. La variazione è imputabile ad un maggior impiego di personale operativo resosi necessario per la gestione dei volumi di traffico superiori rispetto 2022.