Airoh: l’airbag nel casco. Il prototipo sarà ad Eicma

Ad averla pensata e progettata la Airoh di Almenno San Bartolomeo, che ha messo a punto il primo prototipo al mondo di casco da moto con airbag integrato che verrà presentato al pubblico in occasione del salone Eicma 2022, dal 10 al 13 novembre.



«Sin dalla nascita della nostra azienda venticinque anni fa, abbiamo sempre avuto al centro della nostra attenzione la sicurezza di chi indossa i nostri caschi, questo “pensiero fisso” si è riproposto anche nello sviluppo di un casco dotato di airbag - racconta Antonio Locatelli, ceo e fondatore di Airoh – gli studi e le ricerche di Roberta sono assolutamente innovativi e il successivo incontro con Autoliv, ci ha convinti della fattibilità di un concept ambizioso ma capace di rivoluzionare la sicurezza in moto di milioni di persone». Sia Airoh che Autoliv saranno presenti a Eicma, e ai rispettivi stand sarà possibile vedere in anteprima mondiale il casco e la funzionalità dell’airbag installato nel prototipo.