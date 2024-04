Al Salone dei record mobile e design in cerca di conferme

Riutilizzare e limitare i consumi di energia, tra le parole chiave di questa edizione

Dai consuntivi elaborati dal centro studi FederlegnoArredo arrivano numeri che fanno ben sperare nonostante la chiusura del 2023 in leggera flessione (-7,8%), dopo due anni di crescita per una filiera che ha fatturato 52,7 miliardi di euro, con 66.432 imprese che danno lavoro a 299.079 addetti. Positive anche le previsioni sul 2024, il monitor sul campione di aziende stima una crescita complessiva delle vendite del 4,5% per l’intera filiera con un incremento più rilevante per le esportazioni (+8,5%) e del 6,4% per le sole imprese dell’arredamento (+10% l’export). «Ci fregiamo di rappresentare una delle filiere strategiche per il Pil nazionale: lo stile, la ricerca, l’innovazione e l’artigianalità “industriale“ ci permettono infatti di essere un settore (quello dell’arredamento, ndr) che ha proprio nell’export il suo punto di forza, come dimostra anche l’affluenza di buyer e addetti ai lavori stranieri, nel 2023 più del 60%, che ogni anno arrivano a Milano per visitare il Salone, la fiera del design più importante al mondo» così il presidente dell’associazione che rappresenta le imprese della filiera, Claudio Feltrin, in vista delle giornata del Made in Italy di domani.