Al via la Dote Sport per i figli: contributo fisso di 100 euro

Da questa settimana è possibile fare richiesta per il bando regionale «Dote Sport», il contributo a fondo perduto pari a cento euro che copre (in toto o in parte) le spese per l’iscrizione dei figli tra i 6 e i 17 anni a corsi sportivi (della durata di almeno sei mesi) sul territorio lombardo, nella stagione sportiva 2025/2026.

La domanda per l’agevolazione può essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma «Bandi e Servizi» di Regione Lombardia (www.bandi.regione.lombardia.it), entro e non oltre le ore 12,00 di mercoledì 18 marzo 2026, accedendo tramite una delle seguenti credenziali: Sistema pubblico di identità digitale (Spid); Carta d’identità elettronica (Cie); Carta nazionale dei servizi/tessera sanitaria (Cns). Per richiederla le famiglie devono essere in possesso dei seguenti requisiti: residenza continuativa di cinque anni in Lombardia di almeno uno dei genitori o tutore; valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) ordinario o minorenni, richiesto dal 1° gennaio 2026, non superiore a 20mila euro, che sale a 30mila euro se nel nucleo familiare è presente un minore con disabilità; presenza di figli minori nati tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2020.

La richiesta può essere presentata da: genitore nel cui stato di famiglia è presente il minore; genitore affidatario che convive con il minore, in possesso di apposita documentazione legale attestante tale qualifica; tutore che convive con il minore, in possesso anche in questo caso di apposita documentazione legale attestante tale qualifica.

La Dote Sport può essere richiesta per corsi dal costo compreso tra i 100 ed i 600 euro: quest’ultimo limite è elevato a mille euro nel caso di minori con disabilità con necessità di accompagnamento individuale. Ogni richiedente può presentare una sola domanda indicando il figlio o i figli per i quali è richiesta la Dote. Più nel dettaglio: i nuclei familiari con uno o due minori (nati dopo il 1° gennaio 2009) possono richiedere una sola Dote; se i minori sono tre possono richiedere fino a due Doti; i nuclei familiari con almeno quattro minori possono richiedere fino a tre doti; mentre i nuclei familiari con uno o più minori con disabilità (nati dopo il 1° gennaio 2009) possono richiedere una Dote per ciascun figlio di età compresa tra 6 e 17 anni.