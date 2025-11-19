Burger button
Economia / Valle Seriana
Mercoledì 19 Novembre 2025

Albino: nuovo polo tecnologico da 8 mila mq. Inntea investe 13 milioni di euro

L’ANNUNCIO. Un passaggio strategico per sostenere la crescita dell’azienda e del territorio seriano.

Un rendering del nuovo polo tecnologico di Inntea a Albino
Un rendering del nuovo polo tecnologico di Inntea a Albino

Albino

Un investimento da 13 milioni di euro per dare vita a un nuovo polo tecnologico e di ricerca da 8.000 metri quadrati ad Albino. È il progetto annunciato da Inntea, azienda specializzata in soluzioni per la gestione e la conversione dell’energia, che avvia così una nuova fase del proprio sviluppo rafforzando il legame con la Val Seriana, territorio dove è nata e cresciuta.

Il nuovo complesso comprenderà 7.000 mq di area produttiva e 1.000 mq dedicati a uffici e laboratori. La struttura ospiterà nuove linee tecnologiche, percorsi di prototipazione e attività di ingegneria avanzata. A pieno regime impiegherà oltre 100 collaboratori. L’operatività completa è prevista entro il 2026.

Il sito produttivo di Inntea
Il sito produttivo di Inntea

La scelta di Albino: continuità e nuovi spazi

La decisione di trasferirsi nasce dall’esigenza di ampliare gli spazi e disporre di infrastrutture immediate e adeguate alla crescita. L’azienda ha valutato diverse opzioni sul territorio — anche in aree montane — incontrando disponibilità da parte delle amministrazioni. Albino è risultata la soluzione più idonea per accessibilità, tempi e coerenza con la volontà di restare in Val Seriana.

Il nuovo insediamento sostituirà la sede di Onore e, nelle prospettive dell’azienda, genererà ricadute positive sull’intera filiera locale: più occupazione, competenze specializzate e maggiore attrattività per il settore tecnologico.

Ricerca e ingegneria al centro del modello Inntea

Inntea basa la propria attività su ingegneria avanzata e ricerca applicata. Progetta sistemi per la conversione e il controllo dell’energia, integrando componenti digitali, prestazioni elevate e criteri di sostenibilità. L’intera filiera produttiva — dall’analisi alla progettazione, dalla prototipazione al post-vendita — è gestita internamente.

Negli ultimi anni l’azienda ha registrato una crescita media del 50% annuo, con un fatturato atteso vicino ai 15 milioni di euro nel 2025. Opera in Europa, Nord America e altri mercati internazionali, posizionandosi come realtà in espansione in un settore in rapida trasformazione.

Il valore delle persone

Amedeo Scandella e Simona Pezzoli
Amedeo Scandella e Simona Pezzoli

Il nuovo polo nasce anche per valorizzare la squadra che sostiene la crescita dell’azienda: un team giovane, qualificato e in continua evoluzione. «La nostra forza è nelle persone» sottolineano gli amministratori Amedeo Scandella e Simona Pezzoli. «Albino ci permette di accelerare l’innovazione, ampliare la capacità produttiva e creare un ambiente di lavoro moderno e attrattivo».

Cosa è Inntea

Fondata nel 2009, Inntea sviluppa soluzioni tecnologiche avanzate per la gestione dell’energia. L’azienda integra ricerca, innovazione e sostenibilità in un modello operativo che segue internamente tutte le fasi di sviluppo. Con il nuovo polo tecnologico punta a rafforzare ulteriormente la propria competitività sui mercati internazionali.

