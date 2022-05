Alla Nicoli bonus di mille euro ai dipendenti che trovano autisti

Davanti ad un «Camogli» e ad un caffè è più facile entrare in confidenza con il proprio interlocutore, chiedergli come si trova nell’azienda in cui lavora e, se si percepisce voglia di cambiamento, proporre un colloquio in quella di cui si è dipendente. Per i camionisti l’Autogrill è una tappa quasi obbligata, che, da semplice area di sosta, può occasionalmente trasformarsi in un luogo di «scouting» di autisti.