Allegrini, un bonus contro il carovita: 500 euro per tutti i 140 dipendenti

L’iniziativa, comunicata con una lettera personale indirizzata ai singoli dipendenti a firma dell’a.d. Maurizio Allegrini, rientra nel percorso di sostenibilità sociale intrapreso dall’azienda, partendo dagli effetti negativi del carovita. Così Allegrini ha disposto la distribuzione ai dipendenti di buoni spendibili in vista delle festività. Segnale concreto di vicinanza per quanto fatto negli ultimi mesi da parte di tutti, per permettere alla società di proseguire nella sua strategia di sviluppo. Infatti, pur in un contesto difficile, la società di Grassobbio ha continuato la sua crescita, avviando nel contempo un percorso di sostenibilità ambientale e attuando politiche in favore dei propri collaboratori, dall’applicazione dello smartworking, alla crescita dei talenti, dalla formazione, all’inclusione, fino alle pari opportunità.