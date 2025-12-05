Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia
Venerdì 05 Dicembre 2025

Allemandi chiude l’anno in forte crescita: ricavi a +80% e utili raddoppiati

EDITORIA CULTURALE. Il nuovo corso ha convinto lettori e mercato.

Torino

La casa editrice Allemandi chiude il primo anno sotto la nuova compagine societaria con risultati economici nettamente superiori alle aspettative. Il Consiglio di Amministrazione, riunito il 4 dicembre, ha approvato ricavi per oltre 5,5 milioni di euro: un aumento di più di 2 milioni rispetto al budget precedente l’acquisizione (+80%) e del 30% sul piano 2024. La crescita arriva sia dall’area libri (+105%) sia dal Giornale dell’Arte (+36%), portando la casa editrice nella fascia dei «medi editori».

Gli utili previsti per il 2025 sfiorano i 400mila euro, con un incremento del 110% rispetto al budget preacquisizione. Per il presidente Michele Coppola, i risultati «riflettono la capacità dell’azienda di ampliare lettori e inserzionisti mantenendo qualità e rigore editoriale».

Secondo l’amministratore delegato Luigi Cerutti, l’arrivo del responsabile libri Pietro Della Lucia e del direttore del Giornale dell’Arte Luca Zuccala ha dato una spinta decisiva al rilancio, rafforzando il valore del marchio e preparando nuovi servizi editoriali per il prossimo anno.

Tra le iniziative del 2025 spiccano la gestione del bookshop della mostra Tesori dei Faraoni alle Scuderie del Quirinale e il successo del libro fotografico di Ray Giubilo realizzato per le ATP Finals di Torino.

Coppola guarda già avanti: «Il nostro obiettivo è consolidare Allemandi come riferimento nazionale ed europeo nell’editoria d’arte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torino
Economia, affari e finanza
Economia (generico)
Arte, cultura, intrattenimento
Mass Media
Michele Coppola
Allemandi