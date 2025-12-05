Allemandi chiude l’anno in forte crescita: ricavi a +80% e utili raddoppiati

La casa editrice Allemandi chiude il primo anno sotto la nuova compagine societaria con risultati economici nettamente superiori alle aspettative. Il Consiglio di Amministrazione, riunito il 4 dicembre, ha approvato ricavi per oltre 5,5 milioni di euro: un aumento di più di 2 milioni rispetto al budget precedente l’acquisizione (+80%) e del 30% sul piano 2024. La crescita arriva sia dall’area libri (+105%) sia dal Giornale dell’Arte (+36%), portando la casa editrice nella fascia dei «medi editori».