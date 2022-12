Arco Cosmetici in aiuto ai clienti ucraini e bonus ai dipendenti

le iniziative.Un buono da 600 euro per i 10 dipendenti, da spendere in diverse tipologie di attività, come ristoranti, negozi, alimentari, bar e supermercati. È questa l’iniziativa portata avanti da Arco Cosmetici, realtà con sede a Bergamo attiva da più di 40 anni nel mondo della cosmetica e della depilazione professionale, con laboratori e linee produttive proprie, tre marchi e una produzione per conto terzi.