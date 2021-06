Arriva la quattordicesima, un terzo per le vacanze. L’indagine: il 20% in debiti causa Covid

È proprio a queste due voci verrà destinata una fetta consistente della mensilità in più in arrivo tra giugno e luglio per 7,5 milioni di italiani. Ma molti lavoratori useranno questo tesoretto anche per saldare le tante spese obbligate, dai debiti con il fisco alle multe scadute, lasciate sospese per la crisi innescata dalla pandemia.

È quanto emerge dalle elaborazioni di Confesercenti sulla base di un sondaggio condotto da Swg. Il grosso delle quattordicesime in arrivo, che valgono complessivamente 6,8 miliardi di euro, verrà investito soprattutto nelle ferie: alle vacanze, personali o della famiglia, verrà dovrebbero andare circa 2 miliardi di euro, quasi due terzi (29%) del totale delle quattordicesime.